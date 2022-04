Sauna in Neutrauchburg geht in Flammen auf

Keine Atempause für die Freiwillige Feuerwehr Isny: Die ehrenamtlichen Helfern mussten am Freitagvormittag nach Neutrauchburg ausrücken, weil im Keller eines Anwesens am Sonnenweg eine Sauna in Vollbrand geraten war.

Nach dem Bürobrand im ehemaligen Krankenhaus am späten Dienstagabend sowie dem massiven Dachstuhlbrand in einem Doppelhaus an der Dengeltshofener Straße am Mittwoch und den Nachwirkungen am Donnerstagmorgen (SZ berichtete) war es der vierte Großeinsatz innerhalb von nur vier Tagen.

Ein Dutzend Fahrzeuge

Markus Güttinger, Isnyer Stadtkommandant und Einsatzleiter am Sonnenweg, berichtete, dass 62 Wehrler aus den Abteilungen Stadt, Neutrauchburg und Beuren sowie Unterstützer aus Leutkirch zur Unglücksstelle in Neutrauchburg geeilt seien.

Im Ringweg und am Sonnenweg waren ein Dutzend rote Einsatzfahrzeuge zu zählen, unter ihnen die große Drehleiter, und zusätzlich auch zwei Fahrzeuge des Stromnetzbetreibers EnBW.

Bewohner wohl „nicht schlimm verletzt“

Zwei Bewohner des Hauses seien wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, erklärte Güttinger: „Sie dürften aber nicht schlimmer verletzt sein.“

Rainer Gruber, der Chef des Isnyer Polizeipostens, der die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat, erklärte in einer ersten Stellungnahme vor Ort, dass menschliches Versagen geprüft werde, aber auch ein technischer Defekt in der Sauna nicht ausgeschlossen werden könne. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) war ebenfalls mit drei Fahrzeugen und zahlreichen ehrenamtlichen Rettungskräften vor Ort.

Flammen schlugen aus dem Kellergeschoss

Vor der Südfront des Anwesens bot sich ein Bild der Verwüstung: Der weiße Außenputz unter einer bogenförmigen Balkonbrüstung war vom Ruß des Flammenschlags schwarz verfärbt. Verkohlte Holzbretter und Balken zeugten auf dem überdachten Freisitz vom „Angriff“ der der Feuerwehrkräfte, die das entflammte Brandgut aus dem Kellergeschoss gezogen hatten, dazwischen ringelten sich gelbe Wasserschläche. Ein verformter, roter Kunststoffbierkasten mit zerborstenen Flaschenhälsen stand daneben.

Zur Höhe des Sachschadens und inwieweit das Wohnhaus durch die Flammen und die Rauchentwicklung aus dem Keller in Mitleidenschaft gezogen worden ist, gibt es bislang noch keine Informationen.