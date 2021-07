Samstagsaktion in der Isnyer Innenstadt wird verschoben

- Am dritten Samstag im Monat heißt es in Isny eigentlich „Isnyer Lokale tischen auf: Spezialitäten im Quartier“. Die für den 17. Juli geplante Aktion im Rahmen von „Samstags in Isny“ wurde wegen des angekündigten Regens vom Büro für Stadtmarketing jedoch kurzfristig abgesagt.

Die Isnyer Wirtschaften, die heute in der Obertor- und Bergtorstraße zur Einkehr und besonderen Spezialitäten geladen hätten – das Restaurant „AmaMi“, das griechische Lokal „El Greco“, das Hotel „Bären“, der „Imbiss 2000“ und das „Dolce Vita“ – beteiligen sich an den beiden noch kommenden Terminen am 21. August und 18. September jeweils von 10 bis 16 Uhr. An diesen Samstagen wird es dann drei bis vier verschiedene Quartiere unter freiem Himmel geben, die mit Musik und gutem Essen die Innenstadt beleben.