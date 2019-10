Saitenmusik gibt es am 26. Oktober im Schloss Isny zu hören

Mit ihrem neuen Programm „all inclusive“ ist die Saitenmusik Salteris am Samstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr im Refektorium des Schlosses Isny zu Gast. Präsentieren wird die Gruppe laut Ankündigung barocke Variationen, brasilianischen Choro, Polka und Walzer, Irish Fiddling, Swing und Gypsy. An Musikinstrumenten zum Einsatz kommen Violine, Hackbrett, Zither, Gitarre und Kontrabass. Karten zu zwölf Euro im Vorverkauf gibt es telefonisch unter der Rufnummer 07525 / 1414 oder an der Abendkasse.