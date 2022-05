Saisonabschluss mit Königsproklamation

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Corona konnten die Sportschütz*innen des Schützenvereins Bolsternang e.V. endlich wieder wie früher ihre König*innen und Vereinsmeister küren. Am Freitag, 29. April wurden alle Mitglieder des Vereins ins Schützenheim im DGH eingeladen, um der „Krönung“ beizuwohnen. Zuerst wurden die Vereinsmeister*innen der jeweiligen Disziplinen geehrt sowie die Vereinspokale überreicht. Im Einzelnen waren dies Birgit Thoma (Vereinspokal), Stephanie Ihler (Beste-Serie-Pokal), Kurt Bilger (Vereinsmeister Luftpistole), Edgar Steurer (Luftpistole Auflage), Kathleen Rief (Luftgewehr Jugend), Thomas Marko (Luftgewehr Auflage), Stephanie Ihler (Luftgewehr Damen) und Alexander Ihler (Luftgewehr Herren).

Wie bei jeder Proklamation konnte Oberschützenmeister Alexander Ihler seine Geheimniskrämerei um die Ergebnisse der Auswertung zur Königskrönung bis zuletzt durchhalten und so warteten alle Anwesenden gespannt darauf, wer diesmal die Königswürden verliehen bekommt und das obligatorische Fass Bier anstechen darf, was er oder sie „natürlich“ spendiert. Es werden immer die besten Drei einer Wertung gekürt, das heißt der eine Schuss in der gesamten Saison, der so genau wie möglich ins Schwarze geht, zählt. Die Drittplatzierten der Wertung werden Brezlkönig*in und mit einer Brezl-Girlande behangen, die Zweitplatzierten werden Wurstkönig*in mit einer Wurst-Girlande. Die jeweils Treffsichersten einer Disziplin werden Schützenkönig*in und erhalten die Königskette. In der Disziplin Luftgewehr Jugend wurde Gilbert Müller Brezl-König, Wurst-Königin Kathleen Rief und Christina Rief Schützenkönigin. In der Disziplin Luftpistole wurde Kurt Bilger Brezl-König, Wurst-König Alexander Ihler und Schützenkönigin Stephanie Ihler. In der Disziplin Luftgewehr Damen wurde Michaela Breyer Brezl-Königin, Wurst-Königin Stephanie Ihler und Schützenkönigin Birgit Thoma. In der abschließenden Disziplin Luftgewehr Herren wurde Peter Gehrig bei seiner ersten Teilnahme an der Wertung Brezl-König, Wurst-König wurde Alexander Ihler und Schützenkönig,mit einem hervorragendem 2,2 Teiler, Kurt Bilger.

Die Sportschützen ließen den Abend noch fröhlich in großer Runde gesellig ausklingen, ohne die Einschränkungen der letzten Jahre.