Sachschaden nach Auffahrunfall

Bei einem Unfall im Achener Weg in Isny ist am Mittwoch gegen 16.30 Uhr Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstanden.

Eine 38-jährige Renault-Fahrerin erkannte laut Pressemitteilung zu spät, dass ein vor ihr fahrender Audi-Fahrer bremsen musste und fuhr auf. Es gab keine Verletzten.