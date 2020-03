Sachschaden im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr am Ende des Achener Weges in Isny sind am späten Montagabend zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 20.45 Uhr übersah eine 47-jährige Opel-Fahrerin einen bevorrechtigten Skoda, als sie vom Achener Weg in den Kreisel einfuhr. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge entstand laut Polizei Sachschaden von rund 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.