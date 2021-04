Der Polizei sind am Sonntag zwei Sachbeschädigungen an Gebäuden in Isny gemeldet worden. An einem Mehrfamilienhaus in der Kronengasse haben Unbekannte nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Sonntag eine gläserne Eingangstüre zerstört und damit einen Sachschaden von rund 2000 Euro verursacht.

Ein Anwohner hatte gegen 3 Uhr ein Scherbenklirren wahrgenommen. Eine zweite Sachbeschädigung zeigte der Hausmeister der Verbundschule an. Hier hatten die bisher unbekannten Täter in derselben Nacht mehrfach gegen eine Eingangstüre getreten und diese dabei nicht unerheblich beschädigt. Zudem rissen sie einen Rollladen samt Halterung aus der Verankerung. Auch hier entstand Sachschaden von insgesamt etwa 2000 Euro.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Telefon 07522/9840, in Verbindung zu setzen.