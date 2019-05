Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Ein Unbekannter hat in der vergangenen Woche im Zeitraum von Freitag, 3. Mai, 20 Uhr bis Samstag, 4. Mai 6.30 Uhr, die Fassade des Parkhauses Post sowie eines Toilettenhäuschens beschmutzt. In grüner, roter und blauer Farbe schrieb der Unbekannte "Coma", "420", "Onep" und "Core an die Wände. Auch an der Fassade der Umspannstation im Göckelmannweg wurde in roter Farbe der etwa ein Meter große Schriftzug "Coma" festgestellt. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, den Polizeiposten in Isny unter der Telefonnummer 07562/976550 zu informieren.

