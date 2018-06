Südkoreaner schätzen die Allgäuer Gastfreundschaft

Das Aufeinandertreffen Deutschland-Südkorea, das am Mittwoch um 16 Uhr Fußballfans vor die Fernseher lockt, gab es vergangene Woche schon in Isny: Sopranistin Juhyun Park (26), zurzeit an der Musikhochschule Mannheim, sowie Sopranistin Dasol Choi (28) und Tenor Young Won Yoo (32), die die Musikakademie Darmstadt besuchen, weilten für gut zwei Wochen als Ensemblemitglieder beim 30. Opernfestival in Isny. Alle drei kommen ursprünglich aus Südkorea.

In ihrer Hochschule hätten sie vom Opernprojekt im Allgäu erfahren und sich spontan beworben, Festivalleiter Hans-Christian Hauser habe sie akzeptiert. „Schließlich wollen wir ja auch ein wenig Deutschland kennenlernen und nicht nur unsere Universitätsstadt“, begründen sie ihre Motivation. Und eine richtige Entscheidung, denn die Allgäuer Landschaft und Luft, die Gastfreundschaft und das konstant gute Wetter hätten gut getan. Wie das Opernprojekt selbst eine gewaltige Herausforderung gewesen sei, die sie als wichtigen Erfahrungsschatz in ihrer musikalischen Laufbahn verbuchen konnten. Trotz tagelanger Proben im Kurhaus konnten die Sänger das WM-Auftaktspiel Südkorea gegen Schweden anschauen – das musste sein. Nach Abpfiff der Partie waren ihre hängenden Köpfe und frustrierten Mienen unverkennbar: „Wir waren die bessere Mannschaft und haben nur durch einen Elfmeter verloren“, lautete das Fazit. Wobei sie zugaben, dass der Strafstoß zu Recht gegeben worden sei. Zusätzlich traurig machte die drei Koreaner, dass die Niederlage ihrer Elf ihrem aktuellen Gastland keinen guten Dienst erwiesen habe. Wobei die Gemütslage heute Abend schon wieder eine ganz andere sein dürfte: Bei einem Sieg über Deutschland hat auch Südkorea noch die Chance aufs Achtelfinale.

Ein noch bedeutsameres Thema war allerdings das Verhältnis der beiden Koreas zueinander und die Abrüstungs- und Friedensbemühungen von US-Präsident Donald Trump. Der Gipfel in Singapur fiel zeitlich in den Aufenthalt der Sänger in Isny: „Jetzt besteht wenigstens ein kleine Chance, dass unsere Länder wieder zusammenkommen – ohne Krieg“, hofft Sopranistin Juhyun Park. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un habe jedoch schon so viel gelogen, gemordet und gefoltert, dass schwer zu glauben sei, dass er auf einmal ein anderer Mensch werde. „Wir trauen der Sache nicht“, so die einhellige Meinung der drei Sänger.