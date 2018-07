Sänger der Chorakademie Erfurt geben Konzert

Unter dem Titel „Verleih uns Frieden! – Klänge zwischen Himmel und Erde“ präsentiert der Kinder- und Jugendchor der Chorakademie Erfurt am Dienstag, 17. Juli, um 19.30 Uhr in der Nikolaikirche Isny im Rahmen seiner Sommertournee 2018 ein Programm aus 500 Jahren Chormusik. Unter anderem gastierten sie bereits in Bad Wurzach (siehe nächste Seite).

Die 70 jungen Stimmen erfreuen laut Pressemitteilung mit Stücken aus vielen Teilen der Welt. Das Programm umfasst sowohl Volkslieder als auch geistliche und weltliche Werke von Barock bis Moderne. So erklingen Kompositionen von Claudio Monteverdi, Franz Schubert, Knut Nystedt und Ola Gjeilo. Die neugegründete Chorakademie unter Leitung von Cordula Fischer probt am Theater Erfurt. Ziel des Chores ist neben dem gemeinsamen Singen die Gestaltung eines aktiven und bunten Chorlebens mit Konzerten, Chorlagern, Reisen und anderen Projekten. Momentan singen mehr als 120 Kinder und Jugendliche einmal pro Woche.