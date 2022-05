Rüdiger Bertram in der Stadtbücherei

Auf Einladung der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen im Regierungspräsidium Tübingen war der bekannte Kinderbuchautor Rüdiger Bertram am 27. April in der Stadtbücherei zu Gast. Im Rahmen der Isnyer Literaturtage bietet die Bücherei immer ein passendes Kinderprogramm für Schulklassen an und beteiligt sich an von der Fachstelle organisierten Lesereisen. Diesmal kamen zwei vierte Klassen der Grundschule Isny in den Genuss einer Lesung aus Rüdiger Bertrams Buch „Stinktier & Co.“, in dem Zora zu ihrem zehnten Geburtstag ein magisches Tier bekommt, das sie von nun an überallhin begleiten wird – Dieter, das Stinktier. Wie das Team der Stadtbücherei mitteilt, las der Autor aber nicht nur vor. Er schlüpfte bestens in die Rollen von Zora und Dieter, unter anhaltendem Gelächter der Schülerinnen und Schüler. Genauso unterhaltsam beantwortete er im Anschluss die vielen Fragen der Kinder und gab ihnen Tipps, wie sie selber Geschichten erfinden und aufschreiben können. Und sein wichtigster Rat lautete: Lesen, Lesen, Lesen!