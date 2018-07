Rubinca trägt Kunstturnerinnen zum Sieg

Sieg für Isny in Herbertingen: Die Kunstturnerinnen des Reit- und Fahrvereins Isny-Rohrdorf haben in der Voltigierprüfung der Klasse A mit einer Aufstiegsnote von 5,807 einen sensationellen ersten Platz belegt.

Mit nur zwei Hundertstel Vorsprung schafften es Alina Wechsel, Larissa Hader, Patrizia Durach, Anna Gregg, Marei Morlok, Ida Böck und Madita Wechsel auf Platz eins vor dem Team aus Fronhofen. Abteilungsleiterin, Trainerin und Longenführerin Anne Weber freute sich riesig über den Erfolg: Ihre erste Mannschaft musste ein Jahr ohne Pferd trainieren, weil sich Vereinswallach Charly von einer Verletzung im Bein nicht mehr erholte. Seit Herbst 2017 bildet sie die neue, elfjährige Dressurstute Rubinca in der Sparte Voltigieren aus. Mit einem komplexen Trainingsplan baute Anne Weber mit einem Bereiterteam über Monate Kondition und Tragkraft auf und probte die Unerschrockenheit des Pferds. Das Ziel: Rubinca muss in einer Prüfung viereinhalb Minuten einen möglichst gleichmäßigen Galopp halten, damit die Turnierinnen ihre Pflicht- und Kürübungen im Turnierzirkel zeigen können. „Wir sind megastolz auf unsere Große“, sagt Anne Weber über die braune Stute, die nur wenige Male in Trab gefallen ist. „Sie hat einen Superjob gemacht.“ Auch mit ihrem Team ist Anne Weber mehr als zufrieden: „Madita Wechsel und Ida Böck waren zum ersten Mal in einer Leistungsprüfung dabei. Das ist schon nochmal ein anderes Niveau.“

Auch die Nachwuchsgruppe des Reit- und Fahrvereins Isny-Rohrdorf zeigte am Sonntag, wieviel Potenzial in ihr steckt. In zwei Prüfungen traten Ronja Trubel, Jamilia Schädler, Lena Brinz, Annika Altenried, Jule Brinz und Heidi Böck gegen erfahrene Mannschaften in einem Trab- und in einem Schrittwettbewerb an. Die Turnerinnen im Alter zwischen sechs und elf Jahren schafften es mit Haflinger Nando (Besitzerin Doris Leibold) auf Platz fünf und sechs – dabei war es für die Hälfte der Turnerinnen das erste Turnier überhaupt. „Eine tolle Leistung“, lobt Anne Weber die Nachwuchsvoltigierer, die Disziplin und gute Nerven bewiesen. „Es gehört schon großer Mut dazu, auf einem Pferd in Bewegung zu knien und zu stehen.“

Nach einer kurzen Pause für Pferd und Athletinnen fährt die erste Mannschaft kommende Woche hochmotiviert mit Rubinca zum nächsten Voltigierturnier ins bayerische Weicht. „Endlich wieder starten“, sind sich die jungen Damen und die Trainerin einig. „Das Jahr ohne Pferd war wirklich hart. Wir sind einfach nur froh, dass wir wieder dabei sind.“