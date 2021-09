Roter Salon startet mit einem Liederabend

Der Rote Salon startet wieder am Freitag, 17. September. Den Auftakt macht ein Liederabend mit Melodien von Wagnern, Duparc und Liszt. Es folgen eine Reihe kultureller Veranstaltungen im Schloss Isny.

Richard Wagner hat zu hochromantischen Gedichten seiner Muse Mathilde Wesendonck komponiert. Die Lieder „Im Treibhaus“ und „Träume“ bezeichnete Wagner selbst als Studien zu seiner in dieser Zeit entstandenen großen Oper „Tristan und Isolde“. Die Sopranistin Hermine May kombiniert mit ihrem Pianisten Michael Lange diesen Liedzykus mit Liedern aus der gleichen Epoche, die der Franzose Henri Duparc und sein Schwiegervater Franz Liszt komponiert haben.

Die aus Rumänien stammende Mezzosopranistin Hermine May ist Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe und begann ihre sängerische Laufbahn als Ensemblemitglied an der Deutschen Oper Berlin. Sie erarbeitete sich die dramatischen Partien ihres Faches. Sie bevorzugt heute die Partien der Carmen, der Amneris, der Ortrud, der Kundry, der Brangäne, der Venus, der Dalila und der Azucena. Musikalisch wurde Hermine May durch die Zusammenarbeit mit Zubin Mehta geprägt. Sie hat an renommierten Opernhäusern in Europa und Asien gesungen und verschiedene CDs produziert.

Manuel Lange zählt laut Ankündigung zu den renommiertesten Liedbegleitern Deutschlands. Er gab Konzerte mit bekannten Sängerinnen und Sängern in renommierten Konzertsälen in ganz Europa. Sein künstlerisches Schaffen ist unter anderem durch verschiedene CD-Einspielungen dokumentiert. Nach einer sechsjährigen Tätigkeit als Professor für Gesangsrepertoire an der Universität der Künste Berlin erhielt Manuel Lange zum Wintersemester 2011/12 einen Ruf als Professor für Liedgestaltung an die Hochschule für Musik in Detmold.

Vorverkaufskarten gibt es wie im vergangenen Herbst per Telefon oder E-Mail: Interessierte bestellen unter info@rotersalon-isny.de oder 0171 / 87 55 237 und erhalten die personalisierten Tickets mitsamt Rechnung. Alle weiteren Veranstaltungen finden Interessierte im Internet unter www.rotersalon-isny.de.