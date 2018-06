Roter Punkt für den Schmalzbrunnen

Momentan ist der Platz vor der Commerzbank in der Wassertorstraße leer. Das wird nicht so bleiben. Bis Oktober soll hier, wo bisher zwei Bäume standen, der Schmalzbrunnen entstehen. Am Dienstag hat das Bürgerprojekt den entscheidenden Schritt gemacht. Initiator Heinz Bucher holte die Baufreigabe ab. Schon am kommenden Montag soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

„Wir haben die Sicherheit“, sagt Bucher und strahlt angesichts des Dokuments mit dem großen roten Punkt drauf, das vor ihm auf dem Tisch liegt. Die Baufreigabe für Buchers Herzensangelegenheit, den Bau eines Brunnens in der Fußgängerzone, war der wichtigste Mosaikstein in den Planungen der vergangenen neun Monate. Nun kann es endlich losgehen. „Es läuft im Zeitplan. Wie versprochen“, betont Bucher. Alles sei mit dem Umfeld abgestimmt, mit dem Gemeinderat, dem Rathaus, den Anwohnern. Es habe keine Einwände gegeben.

Deshalb soll es jetzt schnell losgehen, denn bis zum 10. Oktober muss der Schmalzbrunnen fertig sein. Dann ist im Zuge der Feierlichkeiten zu 650 Jahre Freie Reichsstadt Isny ein Schmalzmarktfest vorgesehen, inklusive Brunneneinweihung. Markus Lutz vom städtischen Tiefbauamt erklärt: Zunächst werde ab Montag die Bodenplatte betoniert, danach würde der umliegende Naturstein angepasst.

In den darauffolgenden zwei Monaten werde dann der massive Eisenbrunnen hergestellt. Vier Meter breit wird er sein, viereinhalb Meter hoch. Den Initiatoren um Bucher und Roland Manz sowie Oswald Längst von der AG Heimatpflege ist außerdem wichtig: Der Schmalzbrunnen wird ein Trinkwasserbrunnen sein. Und: Der Wasserverbrauch werde sich dank modernster Technik in Grenzen halten.

Noch fehlen 18000 Euro Spenden

Bei 86000 Euro liegen die Baukosten, von denen Bucher und Co. gerade ausgehen. 55000 Euro davon kommen von der Stadt Isny, der Rest müsse sich durch Spenden finanzieren. 18000 Euro fehlen im Moment noch, sagt Bucher, der zuversichtlich ist, diese Lücke noch zu schließen. Er habe viele Signale erhalten, dass Spenden eingehen würden, sobald das Projekt die entscheidende Hürde nehme: die Baufreigabe. Am kommenden Samstag werde es mit historischen Postkarten außerdem eine Spendenaktion geben, kündigen die Herren des Schmalzbrunnens an. Geplant ist zudem, eine Jubiläumsmedaille aufzulegen.

Der Brunnen in „klassisch-zeitloser Form“, betonen die Initiatoren, sei in seiner Schlichtheit „ausbaufähig“. Die goldene Kugel auf der Spitze könne etwa gut und gern noch ausgetauscht werden. Auf dem historischen Schmalzbrunnen war dort eine Siegesschale angebracht.

Außer der goldenen Kugel sind viele weitere Details schon klar. Im Umfeld des Brunnens werden Bänke aufgestellt, außerdem eine das Projekt erklärende Stele, dazu soll es Fahrradabstellplätze entstehen – deren Finanzierung aber noch geklärt werden muss.

Das Schmalzbrunnen-Projekt – das Heinz Bucher durch und durch als Bürgerprojekt ansieht – werde nach erfolgreichem Abschluss in die Isnyer Geschichte eingehen, ist sich der Initiator sicher.