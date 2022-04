Rote Bank als Zeichen gegen Gewalt an Frauen kommt nach Isny

Die Rote Bank, als Symbol gegen Gewalt an Frauen, macht ab Donnerstag, 14. April, Station in Isny. Sie wird im im Kurpark bei einem neugepflanzten Baum vor der NTA aufgestellt, wandert weiter in die Innenstadt zum Frühlingsmarkt am 23. April und wird danach wieder in den Park zurückgebracht, wo sie bis etwa Mitte Mai verbleibt, schreibt die Stadtverwaltung Isny in einer Mitteilung.

Die Idee hinter der Bank kommt aus Italien. 2016 wurde in der Stadt Perugia zum ersten Mal die Rote Bank als Symbol für Gewalt gegen Frauen ins Leben gerufen und seither in vielen Städten mit ihrer Botschaft platziert. Die Farbe Rot symbolisiert die Farbe von Blut und Leben. Die Bank selbst ist mahnendes Zeichen für die Plätze, die frei bleiben, wenn Frauen häuslicher und sexualisierter Gewalt zum Opfer fallen, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter.

Häusliche Gewalt ist noch weitgehend ein Tabu. Das Aufstellen der Bank inmitten der Öffentlichkeit soll aufmerksam machen und die Vorbeigehenden anregen, darüber nachzudenken, dass jeder und jede dazu beitragen kann, Gewalt in Beziehungen zu beenden. Auch im Landkreis erleben Mädchen und Frauen täglich Gewalt: Allein im Altkreis Wangen gab es 2021 rund 240 telefonisch und persönlich geführte Beratungen.