Rotary-Club Isny-Allgäu finanziert Sonarkopf eines Ultraschallgeräts

Der Rotary-Club Isny-Allgäu hat in diesem Jahr nach eigenen Angaben einen großen Teil seiner Aktivitäten in den Dienst der Stiftung Valentina aus Wangen gestellt. Die Stiftung unterstützt die mobile Palliativ-Versorgung von sterbenskranken Kindern durch die Kinderklinik Ulm. Den Kindern wird es so ermöglicht, ihren letzten Lebensabschnitt nicht in der Klinik verbringen zu müssen, sondern im Kreis ihrer Familie. Das Team der Kinderklinik unter der Leitung von Professor Daniel Steinbach hat dazu vor kurzem ein hochmodernes, kompaktes Ultraschallgerät angeschafft. Mit den Erlösen aus einem Suppenverkauf beim Weihnachtsmarkt in Isny und aus einem gemeinsamen Benefizkonzert mit dem Lions-Club Isny-Wangen in der Nikolaikirche Isny konnte der Rotary-Club Isny-Allgäu einen der Sonarköpfe des Gerätes im Wert von 4000 Euro finanzieren. Das Bild zeigt die Übergabe des Gerätes an das Palliativ-Team. Dabei waren aus Isny der Past-Präsident des Rotary Clubs, Professor Harry Hahmann und Clubmeister Gert Kemper in Vetrtretung des Präsidenten Thomas Meyer, sowie Thomas Herz, Präsident des Lions Clubs Isny-Wangen, der auch seinen Anteil der Erlöse des Benefizkonzerts für das Gerät beigetragen hat. Foto: Rotary-Club