Romantische Kirchenmusik erklingt in Isny

Die Chorgemeinschaft Isny präsentiert – zusammen mit einem französischen Partnerchor – ein besonderes Programm: am Samstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr in der Nikolaikirche in Isny und am Sonntag, 16. Oktober, um 16.30 Uhr in der St.-Ulrichskirche in Wangen.

Die langjährige deutsch-französische Freundschaft beider Chöre spiegele sich wider in Werken von deutschen und französischen Komponisten des 19. Jahrhunderts, heißt es in der Ankündigung. Wie bei den jährlichen Konzerten der Chorgemeinschaft gibt es meist wenig bekannte Perlen der Musikgeschichte zu entdecken.

Von den deutschen Komponisten sind Bruckner, Schumann (Motette aus seiner Messe) und Spohr (Chor aus dem Oratorium „Die letzten Dinge“) vertreten. Von den französischen Komponisten gibt es folgende Werke zu hören: von César Franck das Prélude aus dem Oratorium „Die Erlösung“, von Jules Massenet „Mariä Himmelfahrt“ aus dem Oratorium „La vierge“, sowie – passend zum baldigen Totenmonat – von Théodore Gouvy einen Satz aus seinem Requiem und von Charles Gounod Teile des Oratoriums „Mors et Vita“, das in ergreifender Weise Tod und Ewiges Leben verbindet.

Als Solisten wirken Heike Heilmann, Martina Schmid-Pfeifer, Brigitte Kahmann, Annika Goergens, Markus Kimmich und Hermann Locher mit. Ein regionales Kammerorchester begleitet die Gesangsstücke und bereichert das Programm durch instrumentale Werke. Die Leitung hat Berthold Büchele. Karten gibt es nur an der Abendkasse.