Rollerfahrerin stürzt beim Abbiegen

Eine 39-jährige Frau ist am Donnerstag beim Linksabbiegen mit ihrem Motorroller gestürzt. Dabei verletzte sie sich leicht. Ihre Tochter, die mitfuhr, blieb unverletzt. Kurz nach 15 Uhr bog die 39-Jährige laut Polizeibericht von der Kastellstraße nach links in den Senngutweg ab. Wegen eines Fahrfehlers kam sie dabei zu weit nach rechts, touchierte den Bordstein und prallte im Anschluss gegen die Wand des angrenzenden Wohnhauses. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die verletzte Frau und brachte sie ins Krankenhaus. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.