Rollerfahrerin prallt auf Heck eines Toyotas

Eine 55-jährige Rollerfahrerin ist auf das Heck eines Autos geprallt und hat sich dabei verletzt. Sie war am Dienstagvormittag gegen 9.45 Uhr die Schloßstraße in Neutrauchburg in Fahrtrichtung Isny befahren. Auf Höhe der Einmündung der Parkallee in die Schloßstraße erkannte sie nach Angaben der Polizei zu spät, dass eine vorausfahrende, 57-jährige Toyota-Fahrerin ihren Wagen abbremste und prallte auf den Wagen. Dann stürzte sie auf die Fahrbahn und erlitt diverse Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins ein Krankenhaus gebracht.