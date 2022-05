Rohrdorfer Theatersaal geht online

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lange mussten die Pforten des Rohrdorfer Theatersaals pandemiebedingt geschlossen bleiben - nun kehrt das Leben langsam wieder zurück. Und wie! Am 27. Mai 2022 hebt sich der Vorhang für einen ganz besonderen Reisebericht mit Multivisionsshow, wenn die „972 breakdowns“ von ihrer Weltreise in 972 Pannen berichten.

Dass die Welt zu Gast in Rohrdorf ist, hat Ortsvorsteher Max Boneberger auf die Idee gebracht, den Theatersaal auch außerhalb des Ortes einem größeren Publikum bekanntzumachen. Und wie ginge das in der heutigen Zeit besser, als via Internet?! Als Veranstaltungsort für alle Fälle mit Bühne und Profi-Küche macht der Theatersaal deshalb nun auch in der virtuellen Welt mit einer eigenen Internetpräsenz auf sich aufmerksam.

Unter www.theatersaal-rohrdorf.de finden sich alle Infos rund um die zahllosen Möglichkeiten, denen der Saal (im wahrsten Sinne des Wortes) eine Bühne bietet. Was alles machbar im Theatersaal Rohrdorf ist: darüber kann man sich nun auch fernab der Ortsgrenzen im WorldWideWeb informieren.