Rohrdorfer Schule bleibt auch bei Hitze cool

Auf der Sonnenseite des Lebens steht eigentlich jeder gern - solange es nicht des Guten zuviel ist. Darüber muss man sich an der Rohrdorfer Grundschule nun aber künftig keine Gedanken mehr machen dank der neuen Beschattung, die rechtzeitig zum neuen Schuljahr installiert wurde.

In sonnigem Gelb sorgt sie dafür, dass blendfreies Lernen möglich wird und dass der Schulstoff niemanden unnötig ins Schwitzen bringt. Richtig gut sieht es aus - auch dank der nötigen Sanierung der Fassade, die bei dieser Gelegenheit ebenfalls gleich erledigt wurde. So erstrahlt das Schulgebäude im neuen Glanz und die Sonne trägt künftig nur noch in verträglicher Dosierung dazu bei, dass in den Räumlichkeiten mit Feuereifer gelernt werden kann. Ortsvorsteher Max Boneberger freut sich mit Kindern, Lehrern und Eltern über die gelungene Verschönerung und wünscht einen guten Start in ein erfolgreiches neues Schuljahr mit einem - im wahrsten Sinne des Wortes - richtig guten Lernklima.