Rohrdorfer Rathaus mit neuer Treppe

Noch vor dem Winter konnte die bereits lange geplante neue Außentreppe am Rathaus in Rohrdorf installiert werden. Die alte Treppe war mittlerweile so stark sanierungsbedürftig, dass die Arbeiten dringend nötig waren. Professionell, mit viel Fachkompetenz und Liebe zum Detail hat die Firma Hutter nach Abtrag der alten Treppe und Begradigung des Fundaments den neuen Belag aus schönen Steinplatten verlegt. So ist der Eingang zum Rathaus wieder angemessen repräsentativ und entspricht neuesten Sicherheitsstandards. Auch das neue Geländer sieht nicht nur gut aus, sondern gibt festen Halt.