Rohrdorfer Ortschaftsrat tagt im Schloss Isny

In diesem Jahr konnte die Stadt Isny sich darüber freuen, dass die Partnerschaft mit den vier benachbarten Ortschaften, die anlässlich der Eingemeindung 1972 begründet wurde, nun schon seit 50 Jahren Bestand hat. Anlässlich dieses nicht alltäglichen Jubiläums ist derzeit im Schloss Isny eine Sonderausstellung mit dem Titel „Die schönste Gemeinde“ zu sehen, die diesen historischen Akt zum Thema hat.

Mit viel Herzblut zusammengestellt wurden die Ausstellungsstücke von Ute Seibold, die dazu im Vorfeld auch alle Ortschaften besuchte. Im Gespräch zwischen ihr und dem Rohrdorfer Ortsvorsteher Max Boneberger im Februar 2022 war schnell klar, dass die historischen Bezüge zu den damals getroffenen Entscheidungen auch für die aktuell tätigen Ortschaftsräte interessant sind. So entstand der Gedanke, einen Besuch der Ausstellung mit einer Ortschaftsrats-Sitzung an ungewöhnlichem Ort zu verbinden.

Diese Idee wurde nun realisiert: am 18. Oktober konnte in der Kulturwerkstatt des Schlosses - wo kreative Ideen und deren Umsetzung beheimatet sind - getagt werden, nachdem Frau Seibold zuvor exklusiv durch die Ausstellung geführt hatte. Dass diese besondere Führung auch für andere Ortschaftsräte wertvolle Informationen bieten würde, stellten die beiden Ortsvorsteher von Rohrdorf und Großholzleute, Max Boneberger und Rainer Leuchtle, bei einem Gespräch darüber schnell fest.

Und so nahmen auch interessierte Mitglieder des Ortschaftsrats Großholzleute sowie deren Ortsvorsteher Rainer Leuchtle teil. Auch die beiden in den Rathäusern tätigen Sekretärinnen wurden eingeladen. Sie sind schließlich die ersten Ansprechpartnerinnen für alle Anliegen, die an die Ortsverwaltungen herangetragen werden und können daher die geschichtlichen Zusammenhänge bestens als Informationsquelle für die Lösung aktueller Probleme nutzen. Und so gab es nicht nur viel Wissenswertes zu erfahren, es wurde auch über manche Anekdote aus Großholzleute und Rohrdorf gemeinsam geschmunzelt. Wie immer, wenn mehrere gemeinsam an einem Strang ziehen, gilt auch hier: Einigkeit macht stark!

Ein Motto, dass dann in der im Anschluss folgenden Rohrdorfer Ortschaftsrats-Sitzung in der Kulturwerkstatt auch gleich wieder beherzigt werden konnte. So hat der Abend auf unterhaltsame Art Geschichte sichtbar gemacht und allen Anwesenden gezeigt, dass unsere Realität heute ihre Wurzeln im Gestern hat.