Rohrdorfer Ortschaftsrat tagt auf neuem Boden

Ein Rathaus ist Anlaufstelle für viele Menschen mit ihren Fragen, Sorgen und Anliegen und sollte deshalb schon rein äußerlich so einladend wie möglich sein. In Rohrdorf sind deshalb in letzter Zeit verstärkt Anstrengungen unternommen worden, um das Rathaus wieder in einen ebenso repräsentativen, wie auch technisch einwandfreien Zustand zu versetzen. Dabei konnten erfreulicherweise kürzlich im wahrsten Sinne des Wortes einige Baustellen erledigt werden.

Nachdem bereits im Sommer 2021 die Fassade saniert worden war, folgten nun im Herbst diesen Jahres der Einbau der neuen, energetischen Pellet-Heizung und die Sanierung der Außentreppe. Zu guter Letzt wurde jetzt auch endlich der Boden im Sitzungssaal ausgetauscht. Das alte Linoleum, dem man mittlerweile die Jahrzehnte intensivster Nutzung schon deutlich ansah, wurde von der Firma Berlinger fachmännisch entfernt und entsorgt, bevor professionell ein zeitgemäßer Vinyl-Boden verlegt werden konnte. Dieser pflegeleichte Bodenbelag sorgt mit seiner hellen und warmen Parkettoptik dafür, dass der Sitzungssaal sich nun wieder würdig präsentiert. Auch für die dort stattfindenden Trauungen bietet der Rohrdorfer Sitzungssaal jetzt wieder einen schönen Rahmen, der einer solchen Zeremonie angemessen ist. Bei der Ortschaftsrats-Sitzung am 29. November konnte sich der Rohrdorfer Ortschaftsrat bereits davon überzeugen, dass die Renovierung bestens gelungen ist.