Diese Gemeinde hat eine eigene App

Zusammenstehen und in Kontakt bleiben, das ist es, was eine Dorfgemeinschaft ausmacht. Aus diesem Grund gibt es seit einiger Zeit die Rohrdorf-App, die dazu beiträgt, dass die Bewohner unkompliziert und ständig auf dem Laufendem sind, gleichzeitig aber auch Informationen schnell weitergeben können.

Zur Idee kam es laut Ortsvorsteher Max Boneberger unter anderem auf Anraten von Mitbürger Oliver Aaron bereits im Frühjahr. Zunächst habe es eine dreimonatige Testphase gegeben, bevor bei einer Ortschaftsratssitzung im August die Entscheidung gefallen sei, die Rohrdorf-App, die von einer externen Firma verwaltet wird, einzuführen.

Hunderte machen mit

Ein Angebot, das zieht: Nahezu das gesamte Dorf macht mit. „Gelistet bei unserem Dienstleister sind 800 Personen für Rohrdorf und die dazugehörigen Orte. Mittlerweile nutzen bereits knapp 300 Leute das exklusive und moderne Angebot. Das ist schon toll, denn auch Babys sowie insbesondere ältere Menschen, die nicht im Besitz eines Mobilgerätes sind und somit nicht mitmachen, sind in der Zahl enthalten“, erzählt der Ortsvorsteher.

Aber was steckt genau dahinter? Mit der App wurde ein Forum geschaffen, in dem sich Interessierte zunächst im internen Bereich organisieren können, bevor dann im zweiten Schritt alle Nutzer einen Überblick bekommen. Neben einem schnellen Informationsfluss, wo gerade was stattfindet, welche Vereins- oder sonstige Veranstaltungen geplant sind, Veröffentlichungen von Neuigkeiten aus der Kirchengemeinde oder wann die nächste Bürgersprechstunde anberaumt ist, bis hin zu verschiedenen Marktplatz-Angeboten bietet die App jede Menge Möglichkeit zur gegenseitigen Kommunikation.

In Kontakt geblieben

Laut Boneberger hat sich die App insbesondere in Zeiten der Pandemie sehr bewährt: „Nachdem spontane Begegnungen viele Monate wegen Corona kaum oder gar nicht möglich gewesen sind, konnten die Dorfbewohner somit wenigstens in Kontakt bleiben und sich auf dem Laufenden halten.“ Auch hinsichtlich der sich ständig ändernden Corona-Regelungen und Vorschriften erweist sich das Medium als sehr nützlich. „Jeder Nutzer kann sich jetzt schnell informieren, ob etwas Geplantes stattfinden kann oder nicht“, sagte Rohrdorfs Rathausschef.

Und noch ein Pluspunkt: Gemeindemitglieder können die App kostenlos nutzen, da die Gemeinde Rohrdorf die Kosten trägt. Zudem ist die Plattform frei von Werbung, klar strukturiert, übersichtlich und würde dank der Einhaltung des deutschen Datenschutzstandards ein hohes Maß an Sicherheit und Schutz vor unbefugter Datenweitergabe bieten. Außerdem stelle sich die Bedienung des Mediums als recht unkompliziert dar, was bedeutet, dass diese von allen Altersstufen bedient werden kann.

„Es hat sich gelohnt“

Ortsvorsteher Max Boneberger freut sich jedenfalls über die neue, gelungene Entwicklung im Dorf: „Es hat sich gelohnt, dass Rohrdorf diesen Schritt als erste Gemeinde in Isny gegangen ist und dieses Pilotprojekt aufgrund der sehr guten Erfahrungen auch nach der Testphase fortführt.“

Weitere Informationen inklusive Installationsanleitung und Bedienungshinweise sowie den Zugangscode gibt es entweder in einem Flyer, der im Rathaus ausliegt oder unter www.Rohrdorf.App