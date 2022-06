Rohrdorfer Erstklässler zu Besuch in der Stadtbücherei Isny

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor den Pfingstferien haben die Erstklässler der Rohrdorfer Grundschule der Stadtbücherei Isny einen Besuch abgestattet. Dabei haben sie jede Menge Interessantes und Wissenswertes rund um die Welt der Bücher erfahren. In den neuen Räumlichkeiten der Bibliothek im Hallgebäude gibt es viel zu entdecken, was insbesondere in jungen Jahren zum Lesen animiert. Eine tolle Überraschung gab es für die Kinder außerdem: Jede Schülerin und jeder Schüler kam von diesem Ausflug mit einem Büchereiausweis zurück, der nun 1 Jahr Lesespaß garantiert. Diese tolle Idee der Rohrdorfer Schulleitung wurde vom engagierten Team der Stadtbücherei bestens aufgenommen und gemeinsam vorbildlich umgesetzt. Es bleibt zu hoffen, dass viele Kinder auf diese Weise Freude am Lesen finden und fleißig Gebrauch von ihren neuen Büchereiausweisen machen werden, damit das tolle Angebot der Stadtbücherei auch künftig bestens genutzt wird.