Rohrdorf zeigt Flagge

In Rohrdorf weht aus Solidarität mit der Ukraine die blau-gelbe Flagge - damit wird ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit mit dem okkupierten Land und den vom Krieg betroffenen Menschen gesetzt. Nachdem bereits am Rathaus in Isny die ukrainische Fahne gehisst wurde, haben sich auch die vier zur Stadt gehörenden Ortschaften geschlossen darauf verständigt, die Aktion mitzutragen.