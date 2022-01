Rohrdorf spendet Schulstühle für Rumänien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im vergangenen Jahr konnten sich die Kinder in der Rohrdorfer Schule sehr über die Anschaffung neuer, bequemerer Stühle freuen. Der Austausch war wichtig, damit die Kinder aus ergonomischer Sicht bestmöglich sitzen und Haltungsschäden vermieden werden. Es war auch dringend an der Zeit, nachdem auf den bisher genutzten, ausgetauschten Stühlen bereits einige Generationen von Schulkindern gesessen hatten.

Nichts desto trotz sollten die ausgemusterten Sitzmöbel der Grundschule Rohrdorf aber im Sinne der Nachhaltigkeit auch nicht einfach entsorgt werden. Eine Verwendungsmöglichkeit fand sich schließlich in der Osteuropa-Hilfe, an deren Mitorganisator Herrn Anton Halder in Gründels die Stühle Ende letzten Jahres übergeben werden konnten. Er hat die Stühle zusammen mit weiteren Hilfsgütern nach Rumänien gebracht, wo sie sicher von den Empfängern noch gut genutzt werden können.