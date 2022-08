Rohrdorf macht Freudensprünge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mitten in den Sommerferien freuen sich die Kinder in Rohrdorf über das neue Bodentrampolin auf dem Spielplatz am Salzmoosweg, das nun für den Spielbetrieb freigegeben ist. Ein herzliches Dankeschön geht an Thomas Eberle vom Bauhof, der bei der Installation des Trampolins wieder einmal hervorragende Arbeit geleistet hat. Und weil es nie zu viele helfende Hände geben kann, wurde er dabei tatkräftig unterstützt vom Bauhof Großholzleute und Ortschaftsrat Markus Keybach, denen wir ebenfalls für ihre wertvolle Hilfe beim Aufbau danken. Die springlebendigen Spielplatzbesucher schließen sich sicher gerne an.