Rohrdorf lädt ein zum traditionellen Dorffest

Die Gemeinde Rohrdorf lädt für das Wochenende, Samstag, 13., und Sonntag, 14. August, zum traditionellen Dorffest mit Festgottesdienst ein. Das bunte Programm bietet für jedes Alter und jeden Geschmack etwas, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter.

Für die Liebhaber zünftiger Musik gibt es am Samstagabend den Blasmusik-Gaudi-Cup und Headnad & Deanad sorgen für Stimmung, während am Sonntag die Musikkapelle Mauls aus Südtirol aufspielt, die schon seit vielen Jahren ein gern gesehener Gast in Rohrdorf ist. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie und beginnt um 9.30 Uhr mit dem Festgottesdienst. Mit Hüpfburg, Ponyreiten und anderen Aktivitäten ist auch an die Kleinsten gedacht. Dank der beheizten Festhalle auf dem Gelände von Holzbau Butscher kann das Fest bei jedem Wetter stattfinden und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.