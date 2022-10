Rohrdorf freut sich über tollen Start ins neue Schuljahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem Eintritt in die Schule beginnt ja bekanntlich für viele Kinder der sprichwörtliche Ernst des Lebens. Um den Start in diesen besonderen Lebensabschnitt so gut wie möglich gelingen zu lassen, wurde der erste Schultag in diesem Jahr in Rohrdorf auf ganz andere Art und Weise als üblich begangen.

Die Erstklässler konnten sich im Theatersaal gemeinsam mit ihren Eltern über die gelungene Aufführung des Theaterstücks „Die kleine Hummel Bommel“ freuen, das die Zweitklässler sehr zur Freude aller souverän auf und über die Bühne brachten. Auch die Rede der neuen Schulleiterin Sabine Maidel fand viel Applaus. Es war spürbar, dass sie die neue Position in Begleitung der allerbesten Wünschen antritt. Natürlich zählte auch Ortsvorsteher Max Boneberger zu den Gratulanten und hatte neben lobenden Worten einen Blumenstrauß mit einer kleinen Schultüte für Frau Maidel parat - schließlich war es für sie in gewisser Weise auch der erste Schultag. Getreu des Wahlspruchs von Frau Maidel „Jeder kann etwas, keiner kann alles“ wurden die Erstklässler dann von ihren Paten aus den Klassen 3 und 4 begrüßt, die sie künftig mit Rat und Tat begleiten und ihnen auf dem Weg durchs erste Schuljahr zur Seite stehen werden.

Diese Besonderheit an der Rohrdorfer Schule ist eine große Hilfe, denn auf die Kinder wartet viel Neues, das sich mit Hilfe leichter bewältigen lässt. Und als besonderen Abschluss für diese außergewöhnliche Einschulungsfeier wartete dann noch der Eiswagen der Allgäuer Eismanufaktur Soravia auf die Kinder, die sich über diesen süßen Einstand riesig freuten. Die Aktion fand großen Anklang und war ein toller Start ins neue Schuljahr an der Rohrdorfer Grundschule.