Rohrdorf blickt zurück auf das Jahr 2022

Mitte Dezember, wenn man die Kalenderblätter gar nicht so schnell umblättern kann, wie die Tage davoneilen, ist traditionell die Zeit der Jahresrückblicke gekommen. Für 2022 bedeutet das, dass der Rohrdorfer Ortsvorsteher Max Boneberger sich an zwölf Monate erinnert, die ebenso bewegt wie bewegend waren. Denn wo die weltweite Nachrichtenlage sich täglich mit schrecklichen Neuigkeiten in Sachen Krieg, Pandemie, Energiekrise und Inflation überbietet, ist nicht von der Hand zu weisen, dass die globalen Ereignisse auch lokale Auswirkungen auf das Allgäu haben. Dennoch fällt die Bilanz, die Max Boneberger zieht, für Rohrdorf sehr positiv aus.

Die schrittweise Rückkehr zur neuen Normalität nach der Pandemie wurde mit Veranstaltungen wie dem Dorf-Flohmarkt am Ort willkommen geheißen, Begegnungen waren möglich, die eine Dorfgemeinschaft lebendig und lebenswert machen. Man kam wieder ins Gespräch miteinander – als Beispiel sei die angeregte Diskussion über Geschichte und Bedeutung der Friedenslinden genannt – und traf sich bei Feiern aller Art im Theatersaal. Mit Johann Würtenberger konnte Rohrdorf beim Jubiläum „50 Jahre Eingemeindung“ einen Zeitzeugen ehren, der 1972 maßgeblich beteiligt war.

Erfreulicherweise kam auch Bewegung in den Investitionsstau, der sich in den letzten Jahren gebildet hatte. So wurden am Rathaus und in der Schule Projekte verwirklicht und lange geplante Sanierungen durchgeführt und damit wortwörtlich einige Baustellen abgeschlossen. Ortschaftsrat und Ortsvorsteher konnten sich angesichts der deutlichen Verbesserungen darüber freuen, lang gefasste Beschlüsse in die Tat umgesetzt zu sehen. Auch der Spielplatz am Salzmoosweg ist ein voller Erfolg: direkt nach der Inbetriebnahme im Frühling wurde er deshalb mit weiterem Spielgerät ausgebaut.

Das größte Projekt allerdings ist der Neubau des Kindergartens, dessen Planung in letzter Zeit stark an Fahrt aufgenommen hat. Zur Unterbringung der Kinder während der Bauphase gab es viele Planungen, Materialien waren auszusuchen, Baupläne wurden geprüft, Bauanträge waren zu stellen und, und, und.

Es lässt sich also sagen: es war kein langweiliges Jahr in Rohrdorf und auch 2023 wird es sicher spannend weitergehen. Ortsvorsteher Max Boneberger freut sich darauf, die Herausforderungen gemeinsam mit den Mitgliedern des Ortschaftsrats und dem Team von Rathaus und Bauhof Rohrdorf zu meistern.