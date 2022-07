Rohrdorf bekommt Besuch vom Ökomobil

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Allgäu besticht mit herrlicher Natur - grüne Wiesen, die bewaldeten Hügel auf der Adelegg und im Hintergrund die hohen Berge sorgen hierzulande für ein prächtiges Panorama. Die Kinder 4. Klasse der Rohrdorfer Grundschule konnten sich bei einem Besuch des Ökomobils nun selbst ein Bild davon machen, wie wichtig der Schutz dieser einzigartigen Landschaft ist.

Das Ökomobil aus Tübingen ist als Vorreiter bereits seit 1987 im ganzen Land unterwegs, um mit dem rollenden Naturschutzlabor Wissen auf unterhaltsame Art zu vermitteln. Und das Motto „Natur erleben, kennen lernen, schützen“ war auch beim Besuch in Rohrdorf Programm. Das Team des Ökomobils verstand es dabei hervorragend, die Neugier der Kinder auf die Natur zu wecken und ihre Eigeninitiative zu fördern. So haben die Kinder mit großem Spaß einen Vormittag lang am Rohrdorfer Bach geforscht und Tiere und Pflanzen untersucht. Damit wurde das Bewusstsein dafür geweckt, dass unsere herrlicher Allgäuer Natur Schutz braucht, damit sich noch viele Generationen daran erfreuen können.