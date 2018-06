Rohrdorf übt für „Blaskapelle des Südens“

Die „Schwäbische Zeitung“ sucht seit zehn Jahren die „Blaskapelle des Südens“. Diesmal haben sich 17 Musikkapellen aus dem Erscheinungsgebiet der SZ beworben, vier von ihnen werden am Sonntag, 10. Juni, im Rahmen des Kreismusikfestes in Ertingen im Landkreis Biberach bei einem Stimmungswettbewerb als Finalisten gegeneinander antreten. Mit dabei ist die Musikkapelle Rohrdorf. Zum Finale nominiert wurden in der Reihenfolge der Anzahl der Unterstützer beim Online-Voting der Musikverein Donn-stetten, die Musikkapelle Rohrdorf, die Trossinger Bläserbuben und der Musikverein Unterkochen.

„Spontan, aus Lust und Laune, haben wir uns entschieden mitzumachen, damals noch nicht ahnend, dass wir tatsächlich zu den Finalisten gehören werden und dann auch ran müssen“, gesteht die Öffentlichkeitsreferentin der Musikkapelle Rohrdorf, Simone King. „Noch weniger konnten wir erahnen, dass wir auf einige Musiker verletzungsbedingt beim Finale verzichten müssen, die großen Knaben spielen halt auch Fußball, und da ist es schnell passiert, dass sie den Taktstock mit Krücken tauschen müssen, wie zum Beispiel auch unser Dirigent Klaus Butscher“, fügt Norbert King, der Vorsitzende hinzu.

Von 54 Musikern könnten grade einmal 42 mitfahren nach Ertingen. „Aber wir lassen uns nicht lumpen“, meint Frank Berlinger zuversichtlich, der auch auf Krücken daherkommt, aber wenigstens bei den Proben teilnehmen und die Mannschaft moralisch unterstützen kann: „Eine Probe bleibt uns noch – wir legen uns richtig ins Zeug!“

Butscher muss also den Taktstock an den „zweiten Mann“ abgeben, Maximilian Hörburger, der bislang nur für die Jugendkapelle zuständig war. Er muss das von Butscher ausgesuchte Programm „durchziehen.“ Weil aber der harte und gesunde Kern hochmotiviert ist, seien sie ganz zuversichtlich. Außerdem fordern die Rohrdorfer Musiker auch ihre Stimmbänder heraus bei Stefan Hutters Komposition und Pflichtstück: „Bei uns im Süden, da geht’s rund. Mit Musik durchs ganze Leben, mit Musik durchs ganze Jahr.“ Hörburger, der unter der Woche in Augsburg studiert, atmet während der Proben kurz einmal durch: „Da haben wir uns einen gewaltigen Stress aufgeladen, weil wir vor ein paar Tausend Blasmusikfreunden auftreten müssen – und die uns auch bewerten.“

Der Stimmungswettbewerb der vier Finalisten in Ertingen beginnt um 18 Uhr. Unterkochen hat die weiteste Anreise und darf deshalb beginnen. Die weitere Reihenfolge – Rohrdorf, Donnstetten, Trossingen – wird vor Ort ausgelost.

Ertingen hatte im vergangenen Jahr das Finale gewonnen und darf es deshalb 2018 ausrichten. Sollte Rohrdorf gewinnen, wird der Isnyer Ortschaft 2019 die Ehre zuteil – und die siegreiche Musikkapelle bekommt außerdem einen Auftritt beim Sommer-Open-Air „Ernst Hutter und Die Egerländer Musikanten“ in Altusried. Nicht genug: Es winken Urkunde, Pokal und ein Fass Bier aus der Zwiefalter Klosterbrauerei.

Sieger und somit berechtigt, den Titel „Blaskapelle des Südens“ zu tragen, wird, wer in der Summe – Jury und Publikum – die meisten Punkte erreicht. Zur Jury gehören neben Pflichtstück-Komponist Hutter auch Erich Lange vom gleichnamigen Musikhaus und Peter Baader von der Zwiefalter Klosterbrauerei.