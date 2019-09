Rockende Rostocker im Oktober

Im Oktober startet in Isny die Reihe Zwischentöne. Ein Konzert der Rockband Subbotnik am 11. Oktober um 21.30 Uhr in der Musibar Eberz wird gemeinsam mit dem Verein Kulturgetriebe präsentiert, teilt Isny Marketing mit.

Subbotnik seien drei Rostocker, die mal laut, mal witzig und mal politisch die Bühne rocken, angetrieben vom Wahnwitz, das Genre „Crossover“ neu zu erfinden. Doch da „Crossover“ in den Nuller-Jahren schon kläglich gescheitert sei, nennen Flo (Rap), Mülli (Synthis/E-Gittarre) und Hannes (Drums) ihren Stil „Krassover“. Textlich seien sie inspiriert durch zahlreiche Party-Anekdoten, dem Elend der Welt und Ärgernissen mit dem Musikgeschäft. In Songs wie „No Wummen No Cry“ zeigen sich die Wortakrobaten und drehen die Weltpolitik gekonnt auf „links“, heißt es. Am liebsten würden die drei Rostocker aber ihre Heimat huldigen, dem Zuhause, dem „da wo man sich wohlfühlt“ – das sei ein Lebensgefühl.