Roboter an der Verbundschule Isny

Mit dem Beginn des Schuljahres 2022/2023 erweiterte die Verbundschule Isny ihr Betreuungsangebot am Nachmittag. Gemeinsam werden in der Roboter-AG technische Problemstellungen erkannt und Lösungen entwickelt.

In jahrgangs- und klassenübergreifenden Teams konstruieren und programmieren Schülerinnen und Schüler Roboter, die mit Hilfe von Sensoren zum Beispiel Hindernisse erkennen und diesen ausweichen. Die Schulleiterin Frau Wanda Rohse ist überzeugt, dass Schülerinnen und Schüler durch die neue AG nicht nur Fertigkeiten und Sachwissen im technischen Bereich aufbauen, sondern ebenfalls humane, soziale und ökologische Aspekte der Technik betrachten.

Dank der Förderung der Baden-Württemberg Stiftung, die den Auftrag hat, die Zukunftsfähigkeit des Landes zu stärken und zu sichern, konnten mehrere Roboter an der Verbundschule angeschafft werden. Die fertig konstruierten Roboter werden am Schnuppernachmittag für die neuen Fünftklässler am 1. Februar präsentiert. Beim Schulfest im Herbst wird es laut Techniklehrer und AG-Initiator Raphael Kathan außerdem einen schulinternen Wettbewerb der verschiedenen Roboter geben.