Roadmovie beendet die Herbststaffel von „filmreif“

Ein Film in Schwarz-weiß-Bildern erzählt die besondere Geschichte eines Onkels und seines Neffen. Mit dem Roadmovie „Come on, Come on“ garantiert das Kulturforum Isny in Kooperation mit dem Neuen Ringtheater und der Buchhandlung Mayer Filmvergnügen und Kinogenuss der besonderen Art.

„Come on, Come on“ heißt es am 13. Dezember um 20 Uhr: Der Film ist ein bewegendes und liebevoll erzähltes Roadmovie rund um eine ganz besondere Beziehung zwischen Onkel und Neffe. Der New Yorker Radiojournalist Johnny, der nach einer langen Beziehung wieder Single ist, arbeitet an einer Reportage, für die er Jugendliche in den gesamten USA zu ihrer Zukunft befragt.

Doch nach einem Anruf seiner Schwester Viv muss er sich unerwartet um seinen Neffen kümmern, den neunjährigen Jesse. Zum ersten Mal übernimmt er Verantwortung für ein Kind und das würfelt sein Leben gehörig durcheinander. Auf dem Roadtrip durch die USA, um seine Reportage zu beenden, wächst das Duo jedoch zusammen und eine tiefe, emotionale Verbindung entsteht.

Mit Unterstützung von Sponsoren präsentiert der Arbeitskreis „filmreif“ jeden zweiten Dienstag im Monat, 20 Uhr, handverlesene Filme im Neuen Ringtheater Isny. Das Kinoprogramm liegt an allen öffentlichen Stellen aus und ist online unter www.isny.de/filmreif abrufbar. Tickets gibt es zum Preis von 8,50 Euro (ermäßigt 7,50 Euro) im Vorverkauf oder an der Abendkasse.