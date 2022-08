Rettungshubschrauber nach Arbeitsunfall im Einsatz

Schwere Verbrennungen erlitten hat ein 52 Jahre alter Handwerker am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Kastellstraße. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit Arbeiten in einem Hofraum beschäftigt und hatte ein Rohr aufgeschnitten, in dem ein Stromkabel verlief. Beim Verschieben des Stromkabels mit einem Schraubenzieher zerstörte er wohl die Isolierung des Kabels. Es entstand eine Stichflamme, die den Mann an Kopf und Beinen verbrannte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.