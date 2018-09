Rette ihn, wer kann

Das Deutsche Rote Kreuz Ortsverein Isny zeigt bei „Isny macht auf“ am Sonntag, 23. September, von 11 bis 17 Uhr in der Wassertorstraße wie „ein Leben retten“ geht. Unter dem Motto „Jeder kann Leben retten – Prüfen, Rufen, Drücken“ lädt das DRK Isny wirklich jeden dazu ein, die Herzdruckmassage selbst auszuprobieren. Denn der plötzliche Herztod ist eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Leider ist die Helferquote im internationalen Vergleich alarmierend gering. Helfen lohne sich aber immer: „Wird nach einem plötzlichen Herzstillstand sofort eine Herzdruckmassage durchgeführt, kann in bis zu 50 Prozent der Fälle eine Rückkehr des Spontankreislaufs erreicht werden. Die Notrufzentrale leitet den Anufer zur Herzdruckmassage genau an, so dass jeder helfen kann“, heißt es in einer Pressemitteilung.