Der 84-jährige Fahrer eines BMW hat am Mittwochmorgen gegen 11.30 Uhr in einem Parkhaus in der Karl-Wilhelm-Straße Brems- und Gaspedal seines Fahrzeugs verwechselt, weshalb der 84-Jährige beim Einparken gegen das Geländer des Parkhausoberdecks stieß. Durch den Aufprall lösten laut Polizei die Frontairbags des Fahrzeugs aus. Der Mann wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. An seinem BMW entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro.