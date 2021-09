Rennradfahrer verletzt sich bei Sturz zwischen Argen und Großholzleute

Mittelschwere Verletzungen hat ein 53-jähriger Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17.45 Uhr erlitten. Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer übersah laut Polizeibericht den vorausfahrenden Radler auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Argen und Großholzleute und fuhr gegen dessen Hinterrad. Durch die Kollision stürzte der 53-Jährige und musste aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Während am Auto nur geringer Sachschaden entstand, wird dieser am Rennrad auf rund 2000 Euro beziffert.