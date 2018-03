Rekordmesse in Stuttgart für Dethleffs

Messebelegschaft und Geschäftsführung von Dethleffs kehren mit Rekord- und Erfolgsmeldungen von der Freizeit- und Tourismusmesse CMT in Stuttgart zurück. Analog zum Besucherrekord vermeldet der Isnyer Caravan- und Reisemobilhersteller stark gestiegene „Messeverkaufszahlen“ und freut sich über die Auszeichnung mehrerer Fahrzeuge (die SZ berichtete).

„Bereits im vergangenen Jahr übertraf die CMT in Stuttgart alle Erwartungen bei Dethleffs, dieses Jahr konnten sogar die Rekordergebnisse von 2017 noch einmal übertrumpft werden“, teilt Dethleffs diese Woche mit. Die von der Messegesellschaft herausgegebene, offizielle Rekordbesucherzahl von 265 000 Besuchern sei auch am Messestand des Allgäuer Herstellers zu spüren gewesen: „Bei uns war die ganzen zehn Tage richtig was los“, berichtet Dethleffs-Geschäftsführer Alexander Leopold.

Viele Besucher seien mit festen Kaufabsichten gekommen, was sich auf die Verkaufszahlen ausgewirkt habe. Bei den Reisemobilen habe Dethleffs das Vorjahresergebnis „um ein paar Prozentpunkte toppen“ können, obwohl dies schon der bisherige Rekord auf der CMT gewesen sei.

„Aber die größte Überraschung lieferten die Zahlen des Caravan-Bereichs. Hier haben wir sagenhafte 60 Prozent mehr Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr, und das über alle Baureihen hinweg – ein Riesenerfolg“, schwärmt Leopold. Die Wohnwagen-Neuheiten, die Dethleffs erstmals auf der CMT präsentierte, hätten dem Hersteller „sicher in die Karten gespielt“. Als Beispiele genannt werden der preisgünstige „Familiencaravan c´joy 480 QLK“, nach Angaben der Isnyer der „leichteste Stockbett-Caravan am Markt“, und die Caravan-Studie „Fold-out“, die schnell. leicht und günstig Raum für einen weiteren Schlafgast schaffe.

Dethleffs heimste außerdem Auszeichungen ein: Der Ultraleicht-Caravan „Coco“ bekam „für sein außergewöhnliches Außendesign den European Innovation Award 2018“, bei dem „Blogger und Influencer“ der Studie „e.home“ den ersten Platz zuerkannten. Der SWR wählte das weltweit erste vollelektrische Reisemobil zudem als Vorstellungsobjekt für seine CMT-Sondersendung. Bei den Wahlen der Caravans und Reisemobile des Jahres 2018, deren Ergebnisse in Stuttgart verkündet wurden, habe Dethleffs je einen zweiten Platz erreicht.

„Für uns ist dies ein mehr als gelungener Jahresauftakt“, sagt Alexander Leopold und blickt schon voraus auf die Reise- und Campingmesse in Essen vom 21. bis 25. Februar: „Als ein Messe-Highlight zeigen wir dort ebenfalls unsere Studie e.home.“