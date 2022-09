Reitverein veranstaltet Isnyer Pferdetage

Pferde, Pommes, Ponyreiten – am ersten Oktoberwochenende finden auf der Reitanlage Ratzenhofen die „Isnyer Pferdetage“ statt. Das Herbstturnier des Reit- und Fahrvereins Isny-Rohrdorf hat am Samstag und Sonntag verschiedene Dressur- und Springprüfungen im Programm plus zwei Wettbewerbe mit amüsanten Extras: Hier treten die Teilnehmer nicht nur zu Pferd in schwarz-weißer Turnierkleidung an, sondern auch zu Fuß im Sprint und Reiten im Kostüm. „Wir freuen uns, auf ein richtiges Pferdefest für die Jugend und die Amateure aus der Region“, sagt Antonia Rinninger-Huber aus dem Vorstandsteam, die seit Wochen an der Vorbereitung tüftelt.

Mit derselben Sorgfalt wie bei den großen Springturnieren des Vereins im Frühling bringen die emsigen Vereinsmitglieder auch bei dieser Veranstaltung ihr ganzes Know-How aus fast 100 Jahren Vereinsgeschichte und eine perfekte Infrastruktur mit. Im neuen Anbau der Reitanlage mit bester Sicht auf den Reitplatz unter Dach tischt die Bewirtung an beiden Tagen warmes Mittagessen und hausgemachte Kuchen auf. Ein besonderes Highlight für die Mitglieder und Gäste: „Unser neues Reiterstüble ist zum ersten Mal im Turnierbetrieb geöffnet“, sagt Schriftführerin Micaela Halder, die in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro ihrer Familie seit vielen Jahren mit vollem Engagement für den Raum mit Fenstern für den Blick auf die Reitbahn in der Halle einsetzt.

„Es ist noch nicht perfekt – aber nutzbar auch bei Sauwetter“, freut sich das gesamte Vorstandsteam über den Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Die Mitglieder sind deshalb am Freitagabend mit ihren Familien zu einem internen Helferfest eingeladen. Am Turnier selbst sorgt der Verein vor allem am Sonntag für ein entsprechendes Pferdeliebhaber-Rahmenprogramm: Dann stehen Ponys zum Reiten und ein kleiner Parcours parat und auf der Naturtribüne ist reichlich Platz für Picknickdecken und große Begeisterung für den Reitsport in der Region.