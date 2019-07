Reiter aus Rohrdorf führen Heilig-Blut-Ritt in Bad Wurzach an

Die Reitergruppe und die Musikkappelle aus Rohrdorf werden dieses Jahr am Freitag, 12. Juli, den Heilig-Blut-Ritt in Bad Wurzach als erste Gruppe anführen. Reiter und Musikanten des Isnyer Teilorts nehmen zum 70. Mal an der Prozession teil.

„Erste Gruppe zu sein ist eine große Ehre“, sagt Remig Hodruß vom Reit- und Fahrverein Isny-Rohrdorf. Der 80-Jährige hat in seinem Leben 61 Blutritte in Bad Wurzach hinter sich gebracht. Heute reitet sein Sohn Franz mit und vielleicht auch bald sein Enkelkind. Einer der ersten Isnyer Reiter war sein Vater Georg, der sich vor 70 Jahren im schwarzen Jackett, mit sauberer Satteldecke und mit schwarzer Reitkappe zum feierlichen Prozessionsritt aufmachte.

An seiner Seite ritten Josef Keybach, Josef Maidel, Wilhelm Hofer, Hermann Kümmerle, Gottfried Notz, Georg Dieing und Wilhelm Mösle. Praktisch lückenlos bestritten die Isnyer Reiter den Blutritt – am 50. Jubiläum sogar mit satten 50 Reitern. Die Teilnehmerzahl hat über die Jahre etwas nachgelassen. Das Pferd ist aus der Landwirtschaft verschwunden, immer weniger halten sich überhaupt so ein kostenintensives Tier. Und trotzdem gibt es noch viele engagierte Familien, die sich und ihre Pferde seit Jahrzehnten in dritter und manchmal sogar vierter Generation immer im Juli in Bad Wurzach segnen lassen.

Ihr Dank gilt dem lieben Gott für die Gesundheit im Stall und rund um Haus und Hof. Angefangen hat der Brauch in Isny nach dem Krieg: Die Heimkehrer in Rohrdorf machten sich ebenfalls aus lauter Dankbarkeit für die gebliebene Gesundheit auf nach Bad Wurzach. „Am Anfang sind wir noch mit der Kutsche nach Bad Wurzach gefahren. Mitten auf der Hauptstraße. Vorne eine weiße Laterne, hinten eine rote – sonst nichts.“ Allerdings seien die älteren Pferde dann doch recht schlapp dort angekommen. Deshalb nutzte man später Viehtransporter.

Oft waren unter den teilnehmenden Pferden Tiere aus der Landwirtschaft, die zum Holzrücken eingesetzt wurden oder zum Einpflügen der Kartoffeln. Die Kameradschaft sei enorm gewesen. Man hätte sich gegenseitig ausgeholfen, wo es ging: „Der eine hatte kein Pferd, der nächste keinen Sattel, der dritte hatte beides aber konnte nicht Reiten. Es wurde so lange getauscht bis Ausstattung und Reiter zusammenpassten.“

Besonders beeindruckend: Seit der ersten Teilnahme waren die Mitglieder der Rohrdorfer Musikkapelle immer mit dabei. Seit 70 Jahren spielt die Kapelle treu an der Seite der Reiterkameraden. Soviel Einsatz muss belohnt werden: Die Musikanten Siegfried Fischer und Hermann Rudhart von der Musikkapelle Rohrdorf nehmen bereits zum 60. Mal am Blutritt in Bad Wurzach teil. Johannes-Georg von Olnhausen, Chef des Isnyer Reitvereins, überreichte den Musikanten als Dank und Anerkennung für ihre Treue Urkunden und Gutscheine. Bereits an Pfingstmontag wurden Remig Hodrus und Georg Mössle bei der Gruppenführerversammlung in Bad Wurzach für ihr 60. Jubiläum geehrt. Die beiden wurden oft von Reiterkameraden aus Beuren begleitet: So feiert Oswald Prinz dieses Jahr zum Beispiel sein 50. Jubiläum.

Was viele nicht wissen: In der Gruppe aus Rohrdorf ist seit Jahrzehnten auch immer ein Pfarrer mit dabei – hoch zu Ross versteht sich. Am Anfang sei der Geistliche Josef Ortmann aus Isny mitgeritten, später Pfarrer Friedrich Reischmann aus Rohrdorf. Seine Nachfolge trat der Geistliche Rat Arthur Hochgesang aus Wombrechts an. Zuletzt war Pfarrer Emil Benk aus Haubach mit dabei, der im vergangenen Jahr leider tödlich in den Bergen verunglückte. Reiterlich gab es in all den Jahren keine ernsten Unfälle. Alle seien „Gott sei Dank immer gesund wieder nach Hause gekommen“, berichtet Remig Hodrus. Wie der Gruppenführer wünscht auch er der rund 30 Mann starken Isnyer Reitergruppe und der Musikkapelle einen festlichen Heilig-Blut-Ritt. Los geht es am kommenden Freitag um 6.30 Uhr mit der Aufstellung der Reiter. Um 7 Uhr setzt sich der Zug in Bewegung zur Abholung der Heilig-Blut-Reliquie in der Stadtpfarrkirche St. Verena. Von dort aus macht sie an vier Stationsaltaren halt. Im Anschluss treffen sich die Musikanten und Reiter zur geselligen Einkehr. „Auch das gehört dazu.“