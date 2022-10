Rein die Klinik und trotzdem Ruhe bewahren

Für zwei Ausbildungsteams mit je zwei angehenden Notfallsanitäter, die sich im dritten Ausbildungsjahr befinden, wurde es Anfang Oktober ernst. Ein realer Notfall wurde in der Klinik Schwabenland simuliert. Die Notfallteams wurden jeweils von mehreren Praxisanleitern begleitet. Die angehenden Notfallsanitäter wurden von der Integrierten Leitstelle Bodensee-Oberschwaben wegen eines internistischen Ereignisses in die Klinik Schwabenland zum Einsatz gerufen.

Dort angekommen wurden sie von einer Pflegekraft über den aktuellen Zustand der „gespielten Patientin“ informiert. Ab diesem Moment übernahmen die Notfallsanitäter die Behandlung der Patientin, welche von einer Rettungshelferin gespielt wurde. Diese wurde vorab auf über den zu simulierenden Notfall informiert. Entsprechend den Handlungsempfehlungen für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter in Baden-Württemberg, die alle Notfallsanitäterauszubildenden bereits seit Ausbildungsbeginn erlernen, schätzten diese den Zustand des Patienten ein. Es wird ein Punkt nach dem anderen geprüft um Gefahren und Risiken auszuschließen. Der Blutzucker wird gemessen, Vitalzeichen werden geprüft. Immer wieder wird die Patientin von den Notfallsanitätern angesprochen oder bei der Pflegekraft zu Vorerkrankungen befragt. Plötzlich bekam die Patientin einen generalisierten Krampfanfall. Wie im wirklichen Notfall mussten die angehenden Notfallsanitäter adäquat darauf reagieren und simulieren, welche Medikamente sie der Patientin in welcher Form und Dosierung verabreichen dürfen. Aufgrund der korrekten Handlungsweise der Notfallsanitäter beendete die „Simulationspatientin“ den Krampfanfall. Wie im reellen Fall wurde die Patientin für den Transport ins Krankenhaus vorbereitet und in den Rettungswagen eingeladen. Auch hier wurde sie weiterversorgt und anschließend ins Krankenhaus gefahren, wo sie die Patientin an die Ärzte der Notaufnahme übergaben.

Die Aufgabe für die angehenden Notfallsanitäter lautet: Es handelt sich um ein internistisches Ereignis mit Krampfanfall. Nach vorgegebenen Handlungsempfehlungen, hier nach der Handlungsempfehlung „Krampfanfall Erwachsene“ ist vorzugehen.

Die Ausbildung zum Notfallsanitäter dauert drei Jahre und findet an der Bildungseinrichtung Ravensburg der DRK Landesschule Baden-Württemberg statt. Hier lernen sie verschiedene Handlungsempfehlungen für unterschiedliche Krankheits- bzw. Notfall- Szenarien. In den ersten zwei Jahren wird den Schüler das wichtigste Handwerkszeug beigebracht. Die Ausbildung wird, neben der Ausbildung in der Schule und dem Einsatz auf den Rettungswachen, durch mehrwöchige Praktika in verschiedenen Klinikbereichen ergänzt. Nach einem vorgegebenen Ausbildungsplan müssen die Schüler alle Themen durcharbeiten. Aktuell sind es zwei Ausbildungsklassen mit jeweils 20 Auszubildenden pro Jahrgang. Laut Praxisanleiter ist die Nachfrage nach den Ausbildungsplätzen sehr groß.