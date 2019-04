Reihe „Klavier Plus“ präsentiert Klavier und Harfe

- Die Reihe „Klavier Plus“ rund um den Schimmel-Flügel des Refektoriums im Schloss Isny präsentiert am Sonntag, 5. Mai, um 19.30 Uhr, Klavier- und Harfenmusik mit Lukas Maria Kuen und Magdalena Hoffmann.

Das Programm rundum um Klavier und Harfe verbindet die drei wichtigen Werke der Harfenliteratur mit verschiedenen Solowerken für die beiden Instrumente. Maurice Ravel, Claude Debussy und Germaine Tailleferre sind die Schwerpunkte des Konzerts, Werke von Faurè, Dussek, Mendelssohn Bartholdy und Turina ergänzen das Programm.

Magdalena Hoffmann ist Solo-Harfenistin im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und lehrt am Tiroler Landeskonservatoriums. Lukas Maria Kuen hat sich in den vergangenen Jahren als vielseitiger Pianist und Kammermusikpartner etabliert. Seit 2010 ist er Mitglied des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks und lehrt als Professor an der Hochschule für Musik und Theater in München.

Das Refektorium im Schloss Isny bietet in der „Klavier-Plus“-Reihe, die von der Dr.-Renate-und-Karl-Schuh-Stiftung unterstützt wird, einen stimmungsvollen Rahmen für Kammerkonzerte.