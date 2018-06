Reigen um den Maibaum, wie früher

(ws) Bewohner eines Seniorenheims freuen sich immer über Aktionen, die sie aus ihrer Jugendzeit kennen: zum Beispiel das Feiern der großen christlichen Festzeiten oder Geburtstage. Auch das Stellen eines Maibaums gehört dazu. So war es ein richtiges Dorffest mit Musik und Tanz und gemütlichem, feuchtfröhlichem Beisammensein, als die Heimbewohner in St. Elisabeth die Tradition aufleben ließen. Horst Bentele und Alfred Neuerer wuchteten den geschmückten Maibaum unter dem Beifall der Bewohner in die Senkrechte. Zur Akkordeon-Musik von Roland Katzschke tanzten einige Heimbewohner mit Unterstützung der Mitarbeiterinnen ein Reigentänzchen um dem hübschen Maibaum – genauso wie es früher einmal war. Andere erzählten sich, was in ihrer Heimat einst in der ersten Mainacht so alles mehr oder weniger Erfreuliche, aber doch Unvergessliche passiert ist. Foto: Walter Schmid (ws)