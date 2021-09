Rehaklinik Überruh von „Focus“ prämiert

Das Nachrichtenmagazin Focus unterzieht alljährlich Rehakliniken einem bundesweiten Qualitätsvergleich. Veröffentlicht wurden die diesjährigen Ergebnisse in der aktuell erschienenen Ausgabe „Focus Gesundheit Rehabilitation - Die besten Rehakliniken 2022“. Besonders freuen darf sich die Rehaklinik Überruh. Sie gehört einer Pressemitteilung zufolge in gleich drei der untersuchten Fachbereiche zu den Top-Rehakliniken in Deutschland: Lunge, Herz-Kreislauf und Orthopädie. Ebenfalls ausgezeichnet worden seien weitere Kliniken aus dem Verbund der Reha-Zentren Baden-Württemberg. Sie gehören in insgesamt sieben der bewerteten Indikationen zu den besten Rehakliniken. Für die Ergebnisermittlung wurden durch das Recherche-Institut Factfield in diesem Jahr 1696 Rehakliniken in Bezug auf Reputation, Leistungsangebot sowie Qualität und Service eingehend untersucht. Insgesamt wurden bundesweit 418 Einrichtungen mit dem Titel „Top-Rehaklinik“ ausgezeichnet, teilt die KLinik mit