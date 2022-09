Rehaklinik Überruh als „Top-Rehaklinik“ ausgezeichnet

Die Rehaklinik Überruh gehört erneut zu Deutschlands besten Rehakliniken. Das teilt die Klinik im einem Presseschreiben mit.

Das Nachrichtenmagazin „Focus“ unterzieht seit 2018 alljährlich Rehakliniken einem bundesweiten Qualitätsvergleich. Veröffentlicht wurden die diesjährigen Ergebnisse in der aktuell erschienenen Ausgabe „Focus Gesundheit Rehabilitation – Top-Rehakliniken 2023“. Besonders freuen darf sich die Rehaklinik Überruh. Sie gehört erneut in gleich drei der untersuchten Fachbereiche zu den Top-Rehakliniken in Deutschland: Lunge, Herz-Kreislauf und Orthopädie. Für die Ergebnisermittlung wurden durch das Recherche-Institut Fact-Field in diesem Jahr 1743 Rehakliniken in Bezug auf Reputation, Leistungsangebot sowie Qualität und Service eingehend untersucht. Insgesamt wurden bundesweit 468 Einrichtungen mit dem Titel „Top-Rehaklinik“ ausgezeichnet.