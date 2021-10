Rehaklinik Überruh als Top-Klinik ausgezeichnet

Die Rehaklinik Überruh gehört laut dem Nachrichtenmagazin „Focus“, das Rehakliniken alljährlich einem bundesweiten Qualitätsvergleich unterzieht, zu den „Top-Rehakliniken“. In den drei Fachbereichen Lunge, Herz-Kreislauf und Orthopädie zählt die Rehaklinik damit zu den besten in Deutschland. Ebenfalls ausgezeichnet wurden weitere Kliniken aus dem Verbund der RehaZentren Baden-Württemberg. Sie gehören in insgesamt sieben der bewerteten Indikationen zu den besten Rehakliniken. Für die Ergebnisermittlung wurden in diesem Jahr 1696 Rehakliniken in Bezug auf Reputation, Leistungsangebot sowie Qualität und Service eingehend untersucht.